Уряд Угорщини розповів про результати загальнонаціональних консультацій, згідно з якими 97 відсотків опитаних угорців не підтримують санкції проти РФ . Про це повідомила прес-секретар уряду країни Александра Сенткіралі.

Вона зазначила, що санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну, не зупинили війну, але спричинили і продовжують викликати економічні труднощі в Європі.

За її словами, угорці в переважній більшості відкидають нафтові санкції та заплановані газові санкції, а також обмеження на ядерну енергетику РФ .

Результати консультацій також показують, що респонденти кажуть чітке «ні» санкціям, які ще більше підвищать ціни на продукти харчування або покладуть додатковий тягар на європейський туризм, додала Сенткіралі.

«Результат консультацій є дороговказом для угорських громадських діячів, і ми будемо працювати над тим, щоб він був почутий у Брюсселі. Це необхідно ще й тому, що замість перегляду санкційної політики хочуть запровадити нові санкції», - заявила речниця.

Сенткіралі також повідомила, що майже 1,4 млн осіб висловили свою думку під час консультацій. За її словами, детальні результати опитування будуть опубліковані найближчим часом.

«Повідомлення консультацій чітке: нам потрібно переглянути санкційну політику в Брюсселі. Потрібні не хибні санкції, а якнайшвидші мирні переговори. Уряд Угорщини працюватиме над тим, щоб забезпечити це», - заявила Сенткіралі.