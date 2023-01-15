Уряд Орбана заявив, що 97% громадян Угорщини не підтримують санкції ЄС проти Росії
Уряд країни оголосив результати опитування.
Уряд Угорщини розповів про результати загальнонаціональних консультацій, згідно з якими 97 відсотків опитаних угорців не підтримують санкції проти РФ. Про це
Вона зазначила, що санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну, не зупинили війну, але спричинили і продовжують викликати економічні труднощі в Європі.
За її словами, угорці в переважній більшості відкидають нафтові санкції та заплановані газові санкції, а також обмеження на ядерну енергетику РФ.
Результати консультацій також показують, що респонденти кажуть чітке «ні» санкціям, які ще більше підвищать ціни на продукти харчування або покладуть додатковий тягар на європейський туризм, додала Сенткіралі.
«Результат консультацій є дороговказом для угорських громадських діячів, і ми будемо працювати над тим, щоб він був почутий у Брюсселі. Це необхідно ще й тому, що замість перегляду санкційної політики хочуть запровадити нові санкції», - заявила речниця.
Сенткіралі також повідомила, що майже 1,4 млн осіб висловили свою думку під час консультацій. За її словами, детальні результати опитування будуть опубліковані найближчим часом.
«Повідомлення консультацій чітке: нам потрібно переглянути санкційну політику в Брюсселі. Потрібні не хибні санкції, а якнайшвидші мирні переговори. Уряд Угорщини працюватиме над тим, щоб забезпечити це», - заявила Сенткіралі.