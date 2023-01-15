Наєв: У випадку зростання загрози з боку Білорусі ЗСУ застосують внутрішні резерви

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про застосування внутрішніх резервів у разі збільшення загрози з боку Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

За словами Наєва, наразі співвідношення підрозділів ЗСУ, що входять до складу українських угрупувань на півночі, до збройних сил РФ , які перебувають на території Білорусі, достатнє для того, щоб виконувати завдання стабілізаційної операції.

«Саме це ми й робимо», - додав Наєв.

Він також заявив, що у випадку збільшення загрози є відповідні військові частини у резерві.

«Генеральним штабом Збройних Сил України передбачено негайне їх передислокування на загрозливі напрямки», - пояснив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.