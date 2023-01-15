Наєв: У випадку зростання загрози з боку Білорусі ЗСУ застосують внутрішні резерви
Генштабом передбачено негайне їх передислокування.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про застосування внутрішніх резервів у разі збільшення загрози з боку Білорусі. Про це
За словами Наєва, наразі співвідношення підрозділів ЗСУ, що входять до складу українських угрупувань на півночі, до збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі, достатнє для того, щоб виконувати завдання стабілізаційної операції.
«Саме це ми й робимо», - додав Наєв.
Він також заявив, що у випадку збільшення загрози є відповідні військові частини у резерві.
«Генеральним штабом Збройних Сил України передбачено негайне їх передислокування на загрозливі напрямки», - пояснив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.