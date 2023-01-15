Новостей.COM ⇒
2023-01-15
Зруйновані два будинки, загалом 60 обстрілів – ситуація на Сумщині
Внаслідок обстрілів поранено 62-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття, інформує
Вчора окупанти завдали удару по чотирьох прикордонних громадах Сумської області. За
«А згодом росіяни ударили ще й з артилерії, 10 прильотів. Внаслідок обстрілів поранено 62-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття. Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджені.», – деталізував глава відомства Дмитро Живицький.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, як наслідок – загинуло 12 людей (1 дитина), поранено 73 людини (14 дітей).
Оксана Коваль, ZN.ua