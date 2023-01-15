Зруйновані два будинки, загалом 60 обстрілів – ситуація на Сумщині

Вчора окупанти завдали удару по чотирьох прикордонних громадах Сумської області. За даними ОВА, поранень зазнав чоловік похилого віку.

«А згодом росіяни ударили ще й з артилерії, 10 прильотів. Внаслідок обстрілів поранено 62-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття. Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджені.», – деталізував глава відомства Дмитро Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, як наслідок – загинуло 12 людей (1 дитина), поранено 73 людини (14 дітей).