Глава МЗС ФРН закликала Африку згуртуватися з ЄС проти Путіна

У протистоянні з Путіним Європа потребує підтримки партнерів у всьому світі, заявила Бербок в Аддіс-Абебі, інформує ZN.ua.

Німеччина та Франція закликали Європейський Союз та Африканський Союз (АС) згуртуватися у протистоянні російській збройній агресії проти України, повідомляє DW.

Такий заклик пролунав у п'ятницю в Аддіс-Абебі, куди прибули міністерки закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок та Катрін Колонна.

"Ми, європейці, у ті часи, коли наш світопорядок у Європі зазнає атаки шляхом російської агресивної війни, потребуємо підтримки наших друзів і партнерів у всьому світі", — заявила Бербок.

"У нашому спільному світі ми можемо впоратися з цими спільними кризами та викликами лише спільно. Африканський Союз відстоює ті самі цінності, що й Євросоюз — мир, безпека та свободу. Тому для нас важливо розширювати співпрацю між ЄС та АС. Це особливо важливо за часів, коли глобальні кризи накладаються одна на одну — напад на європейський світопорядок, конфлікти в Африці, кліматичну та продовольчу кризи. Європа та Африка — сусіди не лише географічно, а й у серцях", — зазначила Бербок.

Глава МЗС ФРН також знову закликала провести реформу Ради Безпеки ООН. За словами Бербок, кількість постійних місць у Раді безпеки необхідно збільшити, причому два місця забронювати для Африки.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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