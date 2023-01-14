Глава МЗС ФРН закликала Африку згуртуватися з ЄС проти Путіна

Німеччина та Франція закликали Європейський Союз та Африканський Союз (АС) згуртуватися у протистоянні російській збройній агресії проти України, повідомляє DW .

Такий заклик пролунав у п'ятницю в Аддіс-Абебі, куди прибули міністерки закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок та Катрін Колонна.

"Ми, європейці, у ті часи, коли наш світопорядок у Європі зазнає атаки шляхом російської агресивної війни, потребуємо підтримки наших друзів і партнерів у всьому світі", — заявила Бербок.

"У нашому спільному світі ми можемо впоратися з цими спільними кризами та викликами лише спільно. Африканський Союз відстоює ті самі цінності, що й Євросоюз — мир, безпека та свободу. Тому для нас важливо розширювати співпрацю між ЄС та АС. Це особливо важливо за часів, коли глобальні кризи накладаються одна на одну — напад на європейський світопорядок, конфлікти в Африці, кліматичну та продовольчу кризи. Європа та Африка — сусіди не лише географічно, а й у серцях", — зазначила Бербок.