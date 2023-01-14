Новостей.COM ⇒
2023-01-14
На захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – Маляр
Також центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів – з 30 до 10 днів, інформує
© Ганна Маляр / Facebook
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу
«Оголошено, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати», — наголосила Маляр.
Вона також додала, що центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів – з 30 до 10 днів.
Михайло Яровенко, ZN.ua