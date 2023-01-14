На захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – Маляр

Також центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів – з 30 до 10 днів, інформує ZN.ua.

На захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу повідомила, що на тимчасово окупованих територіях, окрім примусу до отримання паспортів РФ, російські «адміністрації» почали замінювати українські водійські посвідчення на російські, а також видавати автомобільні номери з російськими позначками.

«Оголошено, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати», — наголосила Маляр.

Вона також додала, що центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів – з 30 до 10 днів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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