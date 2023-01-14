На захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу повідомила , що на тимчасово окупованих територіях, окрім примусу до отримання паспортів РФ , російські «адміністрації» почали замінювати українські водійські посвідчення на російські, а також видавати автомобільні номери з російськими позначками.

«Оголошено, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати», — наголосила Маляр.

Вона також додала, що центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів – з 30 до 10 днів.