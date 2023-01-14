В МЗС прокоментували заяву Йозвяк про роль України в ненакладенні санкцій ЄС на Білорусь
У відомстві кажуть, що зараз триває робота над максимально ефективним десятим пакетом санкції Євросоюзу
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація про те, що Україна просила не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів Європейського Союзу, не відповідає дійсності.
«Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності», -
Він додав, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних та секторальних санкцій. Зокрема санкції зачепили режим Лукашенка, військове командування, білоруських пропагандистів, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, центральний банк Білорусі, включають заборону постачання країні товарів подвійного призначення та інше.
«Нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає», - додав Ніколенко, додавши, що Україна та партнери працюють «задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС».