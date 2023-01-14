В МЗС прокоментували заяву Йозвяк про роль України в ненакладенні санкцій ЄС на Білорусь

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація про те, що Україна просила не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів Європейського Союзу, не відповідає дійсності.

«Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності», - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних та секторальних санкцій. Зокрема санкції зачепили режим Лукашенка, військове командування, білоруських пропагандистів, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, центральний банк Білорусі, включають заборону постачання країні товарів подвійного призначення та інше.