Польський уряд тиснутиме на європейські країни щодо передачі танків Leopard 2

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що після передачі Україні танків Leopard 2, країна здійснюватиме тиск на інші країни Євросоюзу щодо надання більшої кількості бойових машин даного типу на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє телеканал TVP.INFO.

Мюллер зазначив, що Польща оголосила про передачу танків Україні, аби «змусити інші країни зробити те саме».

«Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати: якщо програє Україна, то програє і Польща, Польща буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту», — наголосив він.

За словами польського урядовця, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

«Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій», — додав Мюллер.