Наступні два-три місяці будуть вирішальними — Данілов

Секретар РНБО заявив, що перестановки в російській армії свідчать про підвищення ставок

Наступні два-три місяці будуть вирішальними — Данілов
© Facebook/РНБО України

Наступні місяці будуть вирішальними для майбутнього війни в Україні, заявив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Коментуючи кадрові перестановки в російській армії Данілов заявив, що це підвищення ставок у війні.

«Два-три місяці будуть дуже важливими і вони майже будуть вирішальними у цій битві, до якої ми готуємся, і відповідно до якої готується наш ворог-агресоор», - сказав секретар РНБО.

Він також додав, що в російській армії просто використали Кадирова та Пригожина, а після того, як вони стали непотрібні, їх посунули.

«Внутрішні суперечки, які там на цей день точаться, вони будуть тільки загострюватись, і питання, коли почнеться всередині з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї. БО на сьогодні там існують уже 3,5 армії – окрема армія Кадирова, окрема армія Пригожина, армія, яка є в збройних силах Росії, яка не поважає ані Кадирова, ані Пригожина, і окремо силові структури намагаються собі формувати ще окрему армію», - додав секретар РНБО.

Він також зазначив, що незабаром в України буде з’являтись таке озброєння, яке для багатьох було неочікуваним

«Буде і обов’язково і техніка, і зброя, буде обов’язково і наступ і ми обов’язково виженемо з усіх наших територій тих терористів, які вдерлися. Включно з усіма з територіями, що б там не казали деякі діячі», - зазначив Данілов.


Ірина Знась, ZN.ua





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