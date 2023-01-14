Британія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку Китаю

Лідери Великої Британії і Японії підписали оборонну угоду, в рамках якої війська країн можуть бути розгорнуті на територіях одна одної. Про це повідомляє AP .

Дві країни зміцнюють військові зв'язки на тлі зростання занепокоєння з щодо військової загрози Китаю і планів Пекіна щодо Тайваню.

Прем'єр-міністри Британії та Японії Ріші Сунак і Фуміо Кісіда офіційно підписали угоду. Британський уряд заявив, що цей договір закріплює прихильність Лондона до Індо-Тихоокеанського регіону.

«Відносини між нашими двома країнами сильніші, ніж будь-коли, не лише у сфері торгівлі та безпеки, але й у сфері наших цінностей», - сказав Сунак.

Кісіда, говорячи про важливість безпеки і співробітництва між Японією і Великою Британією, висловив сподівання, що він і Сунак проведуть «стратегічну дискусію».

Угода про взаємний доступ, перша оборонна угода Японії з європейською країною, дозволяє двом країнам G7 проводити спільні військові навчання. Угода готувалася протягом багатьох років і обговорювалася ще під час зустрічі Кісіди з колишнім прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у Лондоні в травні.

Британський уряд заявив, що це дозволить збройним силам Британії і Японії планувати і проводити більш масштабні і складні військові навчання та розгортання.

Угода відображає новий «індо-тихоокеанський нахил» у зовнішній політиці Британії після виходу країни з ЄС в 2020 році. Британія розглядає Японію як свого ключового союзника у Східній Азії.

«У цьому все більш конкурентному світі як ніколи важливо, щоб демократичні суспільства продовжували стояти пліч-о-пліч, долаючи безпрецедентні глобальні виклики нашого часу»,- сказав Сунак.

Японія приєдналася до західних країн, які засудили вторгнення Росії в Україну та запровадили санкції проти Москви. Вона також надала Києву нелетальну військову допомогу.

Японія занепокоєна тим, що вторгнення Росії в Україну може мати вплив на Східну Азію, де військові Китаю стають все більш активними і погрожують силою захопити Тайвань у разі необхідності.