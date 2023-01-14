Британія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку Китаю

Країни зміцнюють військові зв'язки.

Британія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку Китаю
© unsplash/nathanb

Лідери Великої Британії і Японії підписали оборонну угоду, в рамках якої війська країн можуть бути розгорнуті на територіях одна одної. Про це повідомляє AP.

Дві країни зміцнюють військові зв'язки на тлі зростання занепокоєння з щодо військової загрози Китаю і планів Пекіна щодо Тайваню.

Прем'єр-міністри Британії та Японії Ріші Сунак і Фуміо Кісіда офіційно підписали угоду. Британський уряд заявив, що цей договір закріплює прихильність Лондона до Індо-Тихоокеанського регіону.

«Відносини між нашими двома країнами сильніші, ніж будь-коли, не лише у сфері торгівлі та безпеки, але й у сфері наших цінностей», - сказав Сунак.

Кісіда, говорячи про важливість безпеки і співробітництва між Японією і Великою Британією, висловив сподівання, що він і Сунак проведуть «стратегічну дискусію».

Угода про взаємний доступ, перша оборонна угода Японії з європейською країною, дозволяє двом країнам G7 проводити спільні військові навчання. Угода готувалася протягом багатьох років і обговорювалася ще під час зустрічі Кісіди з колишнім прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у Лондоні в травні.

Британський уряд заявив, що це дозволить збройним силам Британії і Японії планувати і проводити більш масштабні і складні військові навчання та розгортання.

Угода відображає новий «індо-тихоокеанський нахил» у зовнішній політиці Британії після виходу країни з ЄС в 2020 році. Британія розглядає Японію як свого ключового союзника у Східній Азії.

«У цьому все більш конкурентному світі як ніколи важливо, щоб демократичні суспільства продовжували стояти пліч-о-пліч, долаючи безпрецедентні глобальні виклики нашого часу»,- сказав Сунак.

Японія приєдналася до західних країн, які засудили вторгнення Росії в Україну та запровадили санкції проти Москви. Вона також надала Києву нелетальну військову допомогу.

Японія занепокоєна тим, що вторгнення Росії в Україну може мати вплив на Східну Азію, де військові Китаю стають все більш активними і погрожують силою захопити Тайвань у разі необхідності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
У Єврокомісії підтримали ініціативу Естонії щодо конфіскації активів РФ для УкраїниУ Єврокомісії підтримали ініціативу Естонії щодо конфіскації активів РФ для України
Україна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4HealthУкраїна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health
Польський уряд тиснутиме на європейські країни щодо передачі танків Leopard 2Польський уряд тиснутиме на європейські країни щодо передачі танків Leopard 2
Позиція Шольца щодо передачі Україні танків залежить від Байдена — PoliticoПозиція Шольца щодо передачі Україні танків залежить від Байдена — Politico
МАГАТЕ: Угоду щодо Запорізької АЕС важко знайтиМАГАТЕ: Угоду щодо Запорізької АЕС важко знайти
США посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку КитаюСША посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку Китаю
Єврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент ЄврокомісіїЄврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент Єврокомісії
Вторгнення Китаю на Тайвань: моделювання бойових дій демонструє невтішні результати для усіх сторінВторгнення Китаю на Тайвань: моделювання бойових дій демонструє невтішні результати для усіх сторін
У Держприкордонслужбі пообіцяли прийняти рішення щодо співробітниці, яка втрапила у скандалУ Держприкордонслужбі пообіцяли прийняти рішення щодо співробітниці, яка втрапила у скандал
Bloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в УкраїніBloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости