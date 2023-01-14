Підготовка триває вже кілька місяців: у Лукашенка буде аналог ПВК "Вагнера"

Лукашенко, армія Білорусі

Білоруське охоронне підприємство "ГардСервіс", єдине, якому указом правителя Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, у рази збільшило чисельність працівників.

Більш того, воно готується до участі у військових діях, - про це виданню DW розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету опозиціонерки Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик.

За його словами, підготовка персоналу "ГардСервіс" триває вже кілька місяців.

Вишкіл проводять на кількох білоруських полігонах. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо" – там також йдуть тренування.

Лукашенко та Путін

Сахащик також розповів, що за останній час значно зросла чисельність працівників. Нині їх може бути понад тисячу осіб.

"Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі", - розповів він.

Сахащик вважає, що працівників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах, а далі для штурмів як найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

кордон із Білоруссю

Наприкінці липня-серпня до Мінська для навчання співробітників приватного охоронного підприємства нібито прибули найманці з ПВК "Вагнера".

Додамо, раніше британська розвідка повідомляла, що війська Росії в Білорусі навряд чи становлять реальну наступальну силу.

«Нове розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони здебільшого задіяні в навчаннях. Вони навряд чи становлять реальну наступальну силу», - йшлось у зведенні.


Катерина Петренко, politeka.net





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