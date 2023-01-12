В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку України — МЗС

В МЗС прокоментували чергові заяви Москви.

В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку України — МЗС
© Олег Ніколенко/facebook

В МЗС України прокоментували заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова про те, що «на Заході росте роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги». Речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що РФ не полишає спроб дестабілізувати підтримку Києва.

«Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії», - написав Ніколенко у Facebook.

Він нагадав, що раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу Україні, зокрема, поширюючи заяви про потрапляння західної зброї до рук контрабандистів.

«Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги», - заявив речник МЗС, додавши, що наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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