Канада придбає для України систему NASAMS і скоро оголосить про додаткову допомогу

Канада придбає для України систему NASAMS і скоро оголосить про додаткову допомогу
© defensie.nl

Канада планує незабаром оголосили про спрямування в Україну додаткового пакету військової підтримки, а також придбати для ЗСУ ще одну систему протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило міністерство оборони України в Telegram за підсумками телефонної розмови його глави Олексія Резнікова з канадською колегою Анітою Ананд.

“Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення”, – заявив Резніков.

Міністр оборони України також подякував Канаді, за те що вона залишається поряд з нашою країною.

Сама Ананд після розмови написала у Twitter оголосила, що її країна вирішила придбати передову зенітну ракетну систему NASAMS у США для подальшої передачі Україні. За словами міністерки, рішення було ухвалено після того, як Резніков наголосив, шо засоби ППО наразі є основним пріоритетом для України.

“Це перша пожертва Канади систем ППО Україні. В умовах жорстоких авіаударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації. NASAMS має дуже високий показник успіху, і це важливий внесок в оборону України", – наголосила Ананд.

Вона також запевнила, що Канада продовжить надавати Україні різноманітну військову допомогу для підтримки держави в боротьбі з російським вторгнення.


Максим Царук, ZN.ua





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