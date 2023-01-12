Канада придбає для України систему NASAMS і скоро оголосить про додаткову допомогу
Канада планує незабаром оголосили про спрямування в Україну додаткового пакету військової підтримки, а також придбати для ЗСУ ще одну систему протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило міністерство оборони України в
“Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення”, – заявив Резніков.
Міністр оборони України також подякував Канаді, за те що вона залишається поряд з нашою країною.
Сама Ананд після розмови написала у
“Це перша пожертва Канади систем ППО Україні. В умовах жорстоких авіаударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації. NASAMS має дуже високий показник успіху, і це важливий внесок в оборону України", – наголосила Ананд.
Вона також запевнила, що Канада продовжить надавати Україні різноманітну військову допомогу для підтримки держави в боротьбі з російським вторгнення.