Укроборонпром заявив про серійний випуск 82-мм осколкових снарядів

Державний концерн «Укроборонпром» розгорнув за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін для мінометів. Виробництво налагодили на базі потужностей однієї з країн-членів НАТО, повідомили в держконцерні.

В концерні запевняють, що удосконалена міна є у рази кращою за штатну, оскільки кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна, інформує ZN.ua .

“Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно”, - похвалили в Укроборонпромі свою розробку.

Зазначимо, що артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів