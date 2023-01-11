Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNN

Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого й однозначного пояснення, чому, інформує ZN.ua.

Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNN
© Олег Синєгубов/Telegram

У міру того, як російське вторгнення до України вступає в 11-й місяць, американські та українські офіційні особи зазначають, що артилерійські обстріли з боку Росії значно знизилися порівняно з максимумом воєнного часу, в деяких місцях на 75%, повідомляє CNN.

Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого й однозначного пояснення. Можливо, Росія обмежує кількість артилерійських снарядів через низькі поставки, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступальними операціями.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Розконсервована російська техніка потребує вартісного відновлення — генерал ПавлюкРозконсервована російська техніка потребує вартісного відновлення — генерал Павлюк
Мінус три вертольоти та майже 600 окупантів: зведення про втрати ворога за добуМінус три вертольоти та майже 600 окупантів: зведення про втрати ворога за добу
Російська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – ГенштабРосійська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – Генштаб
Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військовихРосія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
Російська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози ПутінаРосійська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози Путіна
"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів
Рада під час війни значно скоротила час розгляду законопроєктів. Але ефективність не дорівнює якостіРада під час війни значно скоротила час розгляду законопроєктів. Але ефективність не дорівнює якості
Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»Поки Росія цинічно вбиває українців, російська еліта відсиджується у Відні – «Українська правда»
Вартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічіВартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічі
Последние новости
Подгружаем последние новости