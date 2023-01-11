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2023-01-11
Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNN
Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого й однозначного пояснення, чому, інформує
© Олег Синєгубов/Telegram
У міру того, як російське вторгнення до України вступає в 11-й місяць, американські та українські офіційні особи зазначають, що артилерійські обстріли з боку Росії значно знизилися порівняно з максимумом воєнного часу, в деяких місцях на 75%,
Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого й однозначного пояснення. Можливо, Росія обмежує кількість артилерійських снарядів через низькі поставки, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступальними операціями.
Юлія Мельничук, ZN.ua