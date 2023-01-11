Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNN

У міру того, як російське вторгнення до України вступає в 11-й місяць, американські та українські офіційні особи зазначають, що артилерійські обстріли з боку Росії значно знизилися порівняно з максимумом воєнного часу, в деяких місцях на 75%, повідомляє CNN.

Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого й однозначного пояснення. Можливо, Росія обмежує кількість артилерійських снарядів через низькі поставки, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступальними операціями.