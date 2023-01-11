"Обуренню немає межі": херсонські колаборанти, які втекли до росії, почали скаржитися

"Обуренню немає межі": херсонські колаборанти, які втекли до росії, почали скаржитися

Колаборанти, які втекли з Херсона до Росії, вже завили, що в Росії все виявилося зовсім не так, як вони собі уявляли.

Зрадники України скаржаться, що у Росії, куди вони так хотіли, їх кинули і вони виявилися нікому не потрібними. Так, їм відмовляють у виплатах та допомозі. Не допомагають ані документи, ані особисті знайомства із колаборантом Сальдо.

«Моєму обуренню немає межі!», - бідкається зрадниця, розповідаючи, що все життя вони прожили в Херсоні, їхню родину добре знають, а, втікши в Люберці Московської області, вона не може довести, що чоловік та троє дітей – її.

«Типо чоловік та троє неповнолітніх дітей не мої та невідомо, де раніше проживали. Це при тому, що я подавала їм усі оригінали документів», - пише колаборантка.

Скріншоти опублікував журналіст Денис Казанський

«Взагалі дуже смішно, що після всього, що сталося, після всього, що творила Росія з Донбасом 8 років, ще є унікальні, які продовжують вірити цій державі та сподіватися на неї», - коротко прокоментував Казанський.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом, що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з владою РФ. Максимальне покарання становить до 15 років.

Також передбачено заборону на зайняття державних посад або посад у місцевих органах влади на 15 років та інші стягнення, наприклад, ліквідація юридичних осіб.

Додамо, що наприкінці грудня у Херсоні затримали працівника СІЗО, який допомагав росіянам утримувати в ізоляторі українських патріотів під час тимчасової окупації міста, йому загрожує довічний ув'язнення.


Катерина Петренко, politeka.net





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