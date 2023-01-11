У Росії військовозобов'язаним хочуть заборонити виїзд за кордон: у мережі показали фото документа

У Росії, яка продовжує проводити повномасштабну війну в Україні, можуть заборонити виїзд "потенційним кандидатам" на мобілізацію. Російське керівництво під час чергової хвильової мобілізації найближчими місяцями може відправити на війну ще 500 тисяч військових.

Фото документа поділився у своєму ТГ-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Також документ публікували у Twitter, інформує Апостроф.

Йдеться про неперевірену неофіційну копію документа, яким забороняється всім чоловікам РФ із наступними мобілізаційними категоріями: А, Б, В, виїжджати з Російської Федерації.

Сумніватися в справжності наказу не доводиться, оскільки російський диктатор зараз дуже стурбований масовою загибеллю мобілізованих росіян. Йому треба поповнювати лави військових, яких можна відправляти на вірну смерть до України.

Зараз величезна кількість росіян, які втекли від мобілізації, тимчасово проживають у Казахстані, Грузії, Туреччині та інших країнах у різних куточках світу.


Інна Погрібна, Апостроф





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