Після вибухів бомбардувальників поменшало: свіжі супутникові фото аеродрому "Енгельс-2"

У російських містах все частіше трапляється "бавовна". На російському аеродромі Енгельс-2 після чергових вибухів з'явилися захисні бар'єри та зменшилась кількість боєздатних літаків.

Про це повідомляють "Схеми".

Так, супутникові знімки Planet Labs за 7 січня 2023 року показали, що на цьому аеродромі поменшало боєздатних бомбардувальників. Загалом у Саратовській області залишилося шість літаків. Йдеться про чотири Ту-95 і два Ту-160. 6 грудня минулого року, до вибухів, цих бортів було приблизно два десятки, інформує Апостроф .

Зазначимо, що саме ці літаки країна-окупант використовує для запусків ракет по українських містам.

Також супутник зафіксував, що біля злітної смуги у східній частині аеродрому Енгельс-2 окупанти поставили захисні бар'єри. Військові експерти вважають, що їх можуть використовувати для захисту від уламків від вибухових пристроїв.