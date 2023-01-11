Після вибухів бомбардувальників поменшало: свіжі супутникові фото аеродрому "Енгельс-2"

У російських містах все частіше трапляється "бавовна". На російському аеродромі Енгельс-2 після чергових вибухів з'явилися захисні бар'єри та зменшилась кількість боєздатних літаків.

Про це повідомляють "Схеми".

Так, супутникові знімки Planet Labs за 7 січня 2023 року показали, що на цьому аеродромі поменшало боєздатних бомбардувальників. Загалом у Саратовській області залишилося шість літаків. Йдеться про чотири Ту-95 і два Ту-160. 6 грудня минулого року, до вибухів, цих бортів було приблизно два десятки, інформує Апостроф.

Зазначимо, що саме ці літаки країна-окупант використовує для запусків ракет по українських містам.

Також супутник зафіксував, що біля злітної смуги у східній частині аеродрому Енгельс-2 окупанти поставили захисні бар'єри. Військові експерти вважають, що їх можуть використовувати для захисту від уламків від вибухових пристроїв.

2022 року після початку повномасштабної війни в Україні на цьому аеродромі в РФ сталися два вибухи. Тоді постраждали літаки окупантів та та загинули російські військовослужбовці. У Росії звинуватили Україну, але наша країна офіційно цього не визнає.


Інна Погрібна, Апостроф





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