Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України

Петр Фіала відвідав збройове підприємство, де модернізують танки для ЗСУ, інформує ZN.ua.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала відвідав збройовий завод Excalibur Army, на якому відновлюють та модернізують танки Т-72 для України. На одному з танків, який вже незабаром вирушить на допомогу ЗСУ, Фіала власноруч написав побажання українським захисникам.

«Я написав коротке звернення до відважних українських захисників про танк Т-72, який поїде в Україну. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», — написав він у Twitter.

Na tank T-72, kter? poputuje na Ukrajinu, jsem napsal state?n?m ukrajinsk?m obr?nc?m kr?tk? vzkaz.

V???m, ?e Ukrajinci zv?t?z? v jejich boji s rusk?m agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX

— Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Чеська компанія Excalibur Army наразі працює над контрактом з поставки в Україну модернізованих танків Т-72, який фінансується спільно США та Нідерландами. США заплатять за відновлення 45 одиниць, ще 45 одиниць профінансує уряд Нідерландів на загальну суму приблизно 90 мільйонів доларів. Робота над танками проводиться на заводі в місті Штернберк.

На переконання чеського премєр-міністра, ця співпраця має очевидні переваги для всіх учасників: НАТО посилює захисників України, від успіху яких залежить глобальна безпека, а Чеська Республіка зміцнює можливості своєї оборонної промисловості.

Під час візиту на підприємство Фіала також оглянув нову евакуаційну машину, яка так само надійде в Україну.

«Відвідуючи збройовий склад Excalibur Army, я також мав нагоду охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка також може допомогти в Україні в майбутньому», — написав він.

Тактична аварійно-евакуаційна машина TREVA-30, яка базується на шасі Tatra Force 8x8, була представлена влітку 2022 року на виставці Eurosatory у Парижі.

Машина оснащена броньованою чотиридверною кабіною і вміщує не лише водія та оператора, а й екіпаж буксируваної машини. TREVA-30 має лебідку, яка може буксирувати предмет вагою до 50 тонн, та оснащена двигуном потужністю майже 400 кВт.

Машина призначена для транспортування до місця ремонту несправної, або пошкодженої техніки.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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