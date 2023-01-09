Окупанти кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" — командувач Сухопутних військ

Генерал-полковник Сирський зазначив, що ЗСУ завдають значних втрат ворогу, інформує ZN.ua.

Окупанти кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони
© sbu.gov.ua

Окупанти в Соледарі Донецької області кинули в бій найбільш професійні загони "вагнерівців", заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - підкреслив Сирський.


Анна Конюченко, ZN.ua





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