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2023-01-09
Окупанти кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" — командувач Сухопутних військ
Генерал-полковник Сирський зазначив, що ЗСУ завдають значних втрат ворогу, інформує
© sbu.gov.ua
Окупанти в Соледарі Донецької області кинули в бій найбільш професійні загони "вагнерівців",
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - підкреслив Сирський.
Анна Конюченко, ZN.ua