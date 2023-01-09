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2023-01-09
Українських медиків навчатимуть у Польщі допомозі при опіках
Після курсу медичні працівники допомагатимуть як цивільним, так і військовим, інформує
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Бюро національної безпеки Польщі у своєму Twitter
«Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі й завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим і мирним жителям, які дістали сильні опіки», - зазначають у відомстві.
Також повідомляється, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, яке відбулося у грудні минулого року, це наступний етап підготовки українських медиків. Вона здійснюється за ініціативи перших леді України й Польщі.
Михайло Яровенко, ZN.ua