Українських медиків навчатимуть у Польщі допомозі при опіках

Бюро національної безпеки Польщі у своєму Twitter повідомило , що українські медики прибули до країни і проходитимуть курс протиопікової допомоги цивільним та військовим особам.

«Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі й завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим і мирним жителям, які дістали сильні опіки», - зазначають у відомстві.

Також повідомляється, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, яке відбулося у грудні минулого року, це наступний етап підготовки українських медиків. Вона здійснюється за ініціативи перших леді України й Польщі.