Українських медиків навчатимуть у Польщі допомозі при опіках

Після курсу медичні працівники допомагатимуть як цивільним, так і військовим, інформує ZN.ua.

Українських медиків навчатимуть у Польщі допомозі при опіках
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Бюро національної безпеки Польщі у своєму Twitter повідомило, що українські медики прибули до країни і проходитимуть курс протиопікової допомоги цивільним та військовим особам.

«Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі й завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим і мирним жителям, які дістали сильні опіки», - зазначають у відомстві.

Також повідомляється, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, яке відбулося у грудні минулого року, це наступний етап підготовки українських медиків. Вона здійснюється за ініціативи перших леді України й Польщі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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