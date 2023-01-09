ISW: Байками про «підземні міста» Прігожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута і Соледара

Засновник ПВК Вагнера Євгєній Прігожин спробував прикрити свої реальні інтереси до району Бахмута і Соледара розповідями про «підземні міста» там та історичні споруди в них. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 січня.

Йдеться про те, що Прігожин намагався виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, які російські війська намагалися захопити в українських захисників, заявивши, що ці шахти мають «унікальні та історичні захисні споруди», які діють як «мережа підземних міст». Він також говорив, що ці шахти можуть розміщувати особовий склад і військову техніку на глибині 80-100 метрів і що вони забезпечені зброєю часів Першої світової війни, інформує ZN.ua .

«Заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільні темпи просування Вагнера навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну та дорогу рішучість встановити контроль над територією», – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики ISW повідомили, що з цією метою Прігожин налагоджує зв’язки з деякими російськими губернаторами, намагаючись збільшити свій вплив і просувати свої особисті інтереси в Росії, на відміну від чистої перемоги у війні.