У мережі з'явилося відео "бурхливої молодості" скандальної співробітниці ДПСУ

У мережі з'явилися відео пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванни Плантовської, яка опинилася у скандалі через свої відверті фото на відпочинку у розкоші, де вона юною гарно співає на війьсковому концерті, а також з'ясувалося, хто її зараз "спонсорує", інформує Апостроф.

Про це розповідає "Апостроф".

У соцмережах в неї знайшли багато фото з різних кінців світу, де вона була за період 2022 року. Всі вони сповненні розкоші, навіть є "Мерседес" з її іменем на номерах. Але вона все ж таки залишається прикордонницею.

"Народ обурився, бо в Україні триває широкомасштабна війна", - зазначив журналіст і блогер Костантин Андріюк у Facebook.

Як повідомили джерела з однієї антикорупційної структури громадському діячу, екснардепу Бориславу Березі, її "спонсорує" командувач південного управління ДПСУ Сергій Мул, який вже 29 років в прикордонній службі. Він шість років очолював Київський напрямок, а потім південний. Також у 2021 році у нього знайшли незадекларовані 16 мільйонів доларів та нерухомість в Італії та Іспанії.

"Зараз у Мула підозра від НАБУ за незадекларований будинок. Ще на момент обшуків у Мула в Одесі, а це було більше року тому, з'ясувалося, що бравий генерал-майор проживав у квартирі... Грановського, партнера Кауфмана. Це саме їх ще 5 грудня затримало НАБУ. Кауфман один з найвпливовіших людей на Одещині та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine. І людина не чужа ОП", - написав Береза.

Сергій Мул

За його словами, Мула на посаду назначив член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв, який перекупив бізнес родини екснародного депутата України Євгенія Мураєва - канал "Наш". Також назначив Мула на цю посаду Паша Сушко - впливовий нардеп ВР, член "Слуги народу".

"На початку грудня Мула затримала місцева поліція вхлам п’яним за кермом посеред ночі. Кажуть, з ним була приваблива жінка. Справу замяли. І так, - Іванна Плантковська його прес-секретар. Але це ж випадкове співпадіння. Так?", - додав Береза.

Крім того, як повідомляє varta1, у командувача південного управління ДПСУ знайшли паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес.

Водночас у мережі знайшли відео з дитинства Іванни Плантовської, де вона гарно співає на військових концертах.


Катерина Глянько, Апостроф





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