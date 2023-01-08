РФ створила в Україні мінне поле, більше за площу Британії, Румунії чи Лаосу – Шмигаль

Через російську агресію в Україні утворилося найбільше у світі мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap

«Наразі це найбільше мінне поле у ??світі. Це не тільки ускладнює людям подорожі, але й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей», – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що розмір мінного поля — 250 000 квадратних кілометрів — перевищує не лише весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), але й Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (близько 244 000 квадратних кілометрів).

Шмигаль додав, що Росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах. Він уточнив, що 70% шкоди завдано житловим кварталам.

За словами прем’єр-міністра промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура, були одними з інших цілей росіян.