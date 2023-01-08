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2023-01-08
У Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракети
ВМС повідомили про кількість російських кораблів у Чорному, Азовському, Середземному морях, інформує
© Міністерство оборони РФ
У Чорному та Азовському морях на бойових чергуваннях перебувають по два кораблі росіян,
Тим часом в Середземному морі Росія утримує дев’ять кораблів. З них п’ять – носії «Калібрів». Загальний залп складає 72 ракети.
У ВМСУ також зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – додали у ВМСУ.
Юлія Москаленко, ZN.ua