У Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракети

ВМС повідомили про кількість російських кораблів у Чорному, Азовському, Середземному морях, інформує ZN.ua.

У Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракети
© Міністерство оборони РФ

У Чорному та Азовському морях на бойових чергуваннях перебувають по два кораблі росіян, повідомили у ВМС ЗСУ. Серед них немає носіїв ракет типу «Калібр».

Тим часом в Середземному морі Росія утримує дев’ять кораблів. З них п’ять – носії «Калібрів». Загальний залп складає 72 ракети.

У ВМСУ також зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – додали у ВМСУ.





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Греція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримаєГреція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримає
США передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливостіСША передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливості
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Допомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає УкраїнаДопомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає Україна
WP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме заразWP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме зараз
Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — КулебаЦього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — Кулеба
Україна може отримати від США ракети Sea Sparrow — PoliticoУкраїна може отримати від США ракети Sea Sparrow — Politico
«На жаль, росія виробляє ракети»: Олександр Кочетков розповів, чи закінчаться у росії ракети«На жаль, росія виробляє ракети»: Олександр Кочетков розповів, чи закінчаться у росії ракети
Поліцейський, який перейшов на бік ворога, отримає по заслугам: що він встиг накоїтиПоліцейський, який перейшов на бік ворога, отримає по заслугам: що він встиг накоїти
Польща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARSПольща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости