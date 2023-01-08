У Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракети

У Чорному та Азовському морях на бойових чергуваннях перебувають по два кораблі росіян, повідомили у ВМС ЗСУ. Серед них немає носіїв ракет типу «Калібр».

Тим часом в Середземному морі Росія утримує дев’ять кораблів. З них п’ять – носії «Калібрів». Загальний залп складає 72 ракети.

У ВМСУ також зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.