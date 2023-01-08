РФ планує виробляти іранські дрони на кількох майданчиках, зокрема, в Тольятті – Данілов

За даними української розвідки, РФ планує виробляти іранські дрони на кількох майданчиках, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Один із таких майданчиків, за його словами, розташований у місті Тольятті.

«Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати», – розповів Данілов в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону.

Щоправда, за словами Данілова, поки неясно, як Росія отримуватиме запчастини, необхідні для виробництва іранських дронів.

«Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися – цим питанням займаються багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання», – додав Данілов.