Загроза реальна: Єпіфаній пояснив, чому не можна заборонити УПЦ МП досить швидко

Епифаний

Епіфаній зауважив, що нардепи повинні розробити спеціальний закон щодо діяльності УПЦ МП в Україні.

При цьому він пояснив, чому не можна одномоментно заборонити діяльність московського патріархату.

Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зауважив, що врегулювання діяльності УПЦ МП в Україні – це питання не віросповідання, а нацбезпеки. При цьому він сказав, що важливо не порушувати права і свободи громадян.

УПЦ, церковь

Епіфаній поясний, що церква не є юридичною особою, тож заборонити її діяльність одномоментно неможливо – кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Тож, на його думку, наразі все випливає із попереднього питання про виконання закону про перейменування.

"Якщо ви хочете лишатися в складі Російської православної церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада ухвалить таке рішення, відповідно, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської православної церкви, особливо в час війни, відповідно ухвалять рішення долучитися до єдиної Української Православної Церкви", – сказав Епіфаній.

Настоятель ПЦУ наголосив, що під час війни питання нацбезпеки країни є пріоритетним. При цьому він вважає, що в законопроєкті, який зараз розробляють, потрібно продемонструвати, що Україна – демократична країна, в якій не забороняється сповідувати обрану громадянами віру.

Проте, за його словами, загроза від УПЦ МП – реальна. Це невіддільна частина РПЦ, яка впродовж десятиліть пропагує в Україні ідеологію "русского міра".

Єпіфаній


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Прігожин пояснив, навіщо йому потрібен БахмутПрігожин пояснив, навіщо йому потрібен Бахмут
Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"
WP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме заразWP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме зараз
Настоятель ПЦУ пояснив, чому не можна одномоментно заборонити УПЦ МПНастоятель ПЦУ пояснив, чому не можна одномоментно заборонити УПЦ МП
SCMP: Ставлення Китаю до російської війни проти України змінилося, це не можна ігноруватиSCMP: Ставлення Китаю до російської війни проти України змінилося, це не можна ігнорувати
У розвідці пояснили, на чому базуються прогнози Буданова щодо закінчення війниУ розвідці пояснили, на чому базуються прогнози Буданова щодо закінчення війни
Те, що Росія робить в Україні можна кваліфікувати, як геноцид – посол Канади ГаладзаТе, що Росія робить в Україні можна кваліфікувати, як геноцид – посол Канади Галадза
Британська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єктиБританська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єкти
Росія знову змінила командувача західного воєнного округа: у ГУР пояснили чомуРосія знову змінила командувача західного воєнного округа: у ГУР пояснили чому
Маркарова пояснила, чому США хочуть оголосити Росію країною-агресоркою і що це дастьМаркарова пояснила, чому США хочуть оголосити Росію країною-агресоркою і що це дасть
Последние новости
Подгружаем последние новости