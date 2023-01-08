Загроза реальна: Єпіфаній пояснив, чому не можна заборонити УПЦ МП досить швидко

Епіфаній зауважив, що нардепи повинні розробити спеціальний закон щодо діяльності УПЦ МП в Україні.

При цьому він пояснив, чому не можна одномоментно заборонити діяльність московського патріархату.

Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зауважив, що врегулювання діяльності УПЦ МП в Україні – це питання не віросповідання, а нацбезпеки. При цьому він сказав, що важливо не порушувати права і свободи громадян.

Епіфаній поясний, що церква не є юридичною особою, тож заборонити її діяльність одномоментно неможливо – кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Тож, на його думку, наразі все випливає із попереднього питання про виконання закону про перейменування.

"Якщо ви хочете лишатися в складі Російської православної церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада ухвалить таке рішення, відповідно, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської православної церкви, особливо в час війни, відповідно ухвалять рішення долучитися до єдиної Української Православної Церкви", – сказав Епіфаній.

Настоятель ПЦУ наголосив, що під час війни питання нацбезпеки країни є пріоритетним. При цьому він вважає, що в законопроєкті, який зараз розробляють, потрібно продемонструвати, що Україна – демократична країна, в якій не забороняється сповідувати обрану громадянами віру.

Проте, за його словами, загроза від УПЦ МП – реальна. Це невіддільна частина РПЦ, яка впродовж десятиліть пропагує в Україні ідеологію "русского міра".