Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Запоріжжя

Пошкоджено складські приміщення.

Російські окупаційні війська у суботу, 7 січня, обстрілляи південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами, заявив глава військової алміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби", - наголосив Старух.


Анна Конюченко, ZN.ua





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