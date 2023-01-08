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2023-01-08
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Запоріжжя
Пошкоджено складські приміщення.
Російські окупаційні війська у суботу, 7 січня, обстрілляи південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами, заявив глава військової алміністрації Олександр Старух у
"Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби", - наголосив Старух.
Анна Конюченко, ZN.ua