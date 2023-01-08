Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Запоріжжя

Російські окупаційні війська у суботу, 7 січня, обстрілляи південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами, заявив глава військової алміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби", - наголосив Старух.