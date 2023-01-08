Росіяни далекі від оперативного оточення Бахмута - ISW

Просування росіян надто повільно, щоб говорити про швидке оточення міста, вважають аналітики, інформує ZN.ua.

Росіяни далекі від оперативного оточення Бахмута - ISW
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Російські військові все ще далекі від оперативного оточення Бахмута, незважаючи на певний успіх у Соледарі. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 7 січня.

Аналітики Інституту вважають, що на Бахмут не чекає неминуче оточення, всупереч заявам російських джерел. За їх оцінками, для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку в місті, росіянам необхідно встановити контроль над трасою Т0513 Сіверськ-Бахмут (за 7 км на захід від найдальшої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледара) і принаймні вийти на шосе Е40 Слов'янськ – Бахмут (13 км від найдальшої точки).

Однак у ISW зазначають, що останнім часом швидкість просування окупантів у цих районах становила не більше кількох сотень метрів на день. Тому малоймовірно, що їм вдасться організувати механізований наступ на ці лінії та рухатись у напрямку Бахмута.

"Українські сили в Бахмуті, як і раніше, будуть мати лінії зв'язку, навіть якщо російські переріжуть E40. Більше того, це робить все обговорення оточення в цьому місці дивним", - констатували аналітики.


Богдан Затула, ZN.ua





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