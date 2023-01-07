Актори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіян

Двоє у списку – з українськими паспортами.

Актори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіян
© sevkrimrus.narod.ru

Україна запровадила персональні санкції на 10 років проти 119 російських діячів культури та пропагандистів. Відповідний указ №4/2023 щодо рішення РНБО президент України Володимир Зеленський підписав 7 січня.

Серед учасників санкційного списку: Філіп Кіркоров, Ірина Алєгрова, Ларіса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, Дмітрій Дюжев, Дмітрій Харатьян, Міхаіл Галустян, Євгєній Петросян, Нікіта Міхалков, Леонід Якубович, Алєксандр Дугін, Дмітрій Кісельов, Маргарита Симоньян, Дмітрій Білан, Лоліта Мілявская, Валерій Кіпєлов, Баста (Васілій Вакуленко) та Артемій Лєбєдєв.

Також санкції введено щодо громадян України – телеведучої Жанни Бадоєвої та футболіста Анатолія Тимощука.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП – ЗМІЗеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП – ЗМІ
Настав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в ЛавріНастав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в Лаврі
Росіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертвиРосіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертви
Китай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19 — BloombergКитай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19 — Bloomberg
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
США ввели додаткові санкції проти іранців за постачання дронів РосіїСША ввели додаткові санкції проти іранців за постачання дронів Росії
Будував блокпости та розфарбовував зупинки: СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянамБудував блокпости та розфарбовував зупинки: СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам
Допомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає УкраїнаДопомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає Україна
Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"
За чотири місяці українська ППО збила понад тисячу ворожих цілей — Повітряні силиЗа чотири місяці українська ППО збила понад тисячу ворожих цілей — Повітряні сили
Последние новости
Подгружаем последние новости