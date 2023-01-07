Актори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіян

Україна запровадила персональні санкції на 10 років проти 119 російських діячів культури та пропагандистів. Відповідний указ №4/2023 щодо рішення РНБО президент України Володимир Зеленський підписав 7 січня.

Серед учасників санкційного списку: Філіп Кіркоров, Ірина Алєгрова, Ларіса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, Дмітрій Дюжев, Дмітрій Харатьян, Міхаіл Галустян, Євгєній Петросян, Нікіта Міхалков, Леонід Якубович, Алєксандр Дугін, Дмітрій Кісельов, Маргарита Симоньян, Дмітрій Білан, Лоліта Мілявская, Валерій Кіпєлов, Баста (Васілій Вакуленко) та Артемій Лєбєдєв.

Також санкції введено щодо громадян України – телеведучої Жанни Бадоєвої та футболіста Анатолія Тимощука.