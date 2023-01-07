Нова 500-тисячна мобілізація в РФ не омине жителів Москви і Пітера – розвідка

Згідно з проєктом указу про нову мобілізацію в РФ , під час якої планують набрати ще 500 тисяч росіян для війни в Україні, набір цього разу проходитиме і у таких великих містах, як Москва та Санкт-Петербург, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню t-online , передає пресслужба ГУР МО.

До збройних сил Росії цього разу набиратимуть чоловіків, які працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, які приносять прибутки для російської економіки, зазначають розвідники.

Додаткову мобілізацію російська влада готується оголосити 15 січня.