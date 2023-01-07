Окупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНС

У Центрі національного спротиву пояснили, чому такі дії окупантів не є доцільними, інформує ZN.ua.

Окупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНС
© ДСНС / Facebook

Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, повідомили в Центрі національного спротиву. За даними ЦНС, до тимчасово зайнятого міста прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

«Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби», – зазначили в ЦНС.

У Центрі національного спротиву підкреслили, що такі дії – це навмисне руйнування української інфраструктури, яке не має доцільності. Адже такі дії окупантів не змінюють положення сил на фронті.

«Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання», – додали в ЦНС.





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову технікуБіля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
В Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспортиВ Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспорти
Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"
Підрив дамби у Сватовому ускладнить просування українських військових – ЧереватийПідрив дамби у Сватовому ускладнить просування українських військових – Череватий
США просять Італію прискорити новий пакет допомоги Україні, куди можуть увійти ППО SAMP-T – La RepubblicaСША просять Італію прискорити новий пакет допомоги Україні, куди можуть увійти ППО SAMP-T – La Repubblica
З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітейЗ 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Окупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — ПавлюкОкупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — Павлюк
Військовий облік: чи можуть проводити побудинковий обхід для уточнення даних військовозобов'язанихВійськовий облік: чи можуть проводити побудинковий обхід для уточнення даних військовозобов'язаних
У Білорусі затримали священника, який молився за українських військовихУ Білорусі затримали священника, який молився за українських військових
Последние новости
Подгружаем последние новости