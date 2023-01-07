Окупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНС

Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, повідомили в Центрі національного спротиву. За даними ЦНС, до тимчасово зайнятого міста прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

«Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби», – зазначили в ЦНС.

У Центрі національного спротиву підкреслили, що такі дії – це навмисне руйнування української інфраструктури, яке не має доцільності. Адже такі дії окупантів не змінюють положення сил на фронті.

«Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання», – додали в ЦНС.