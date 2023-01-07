Підрив дамби у Сватовому ускладнить просування українських військових – Череватий

Якщо російські війська підірвуть дамбу у Сватовому Луганської області, то це ускладнить просування ЗСУ, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну екологічну шкоду це нанесе", - зазначив речник.

За його словами, підрив дамби вимагає розрахунку, певної кількості вибухівки та підготовлених спеціалістів.

"Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - додав Череватий.