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2023-01-07
Підрив дамби у Сватовому ускладнить просування українських військових – Череватий
Речник Східного угруповання військ заявив, що підрив дамби вимагає певної кількості вибухових речовин та підготовлених спеціалістів, інформує
Якщо російські війська підірвуть дамбу у Сватовому Луганської області, то це ускладнить просування ЗСУ, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в
"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну екологічну шкоду це нанесе", - зазначив речник.
За його словами, підрив дамби вимагає розрахунку, певної кількості вибухівки та підготовлених спеціалістів.
"Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - додав Череватий.
Анна Конюченко, ZN.ua