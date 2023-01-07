США просять Італію прискорити новий пакет допомоги Україні, куди можуть увійти ППО SAMP-T – La Repubblica

Джейк Салліван та Франческо Тало обговорили це питання телефоном, інформує ZN.ua.

США просять Італію прискорити новий пакет допомоги Україні, куди можуть увійти ППО SAMP-T – La Repubblica
© Википедия

Помічник президента США Джейк Салліван та дипломатичний радник прем'єра Італії Франческо Тало обговорили військову підтримку України, передає La Repubblica з посиланням на джерела. Вказано, що США просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Раніше Білий дім повідомляв, що Салліван та Тало провели телефонну розмову 5 січня. Серед іншого вони обговорили постачання Українській державі озброєння, зокрема, батареї комплексу SAMP-T. У виданні зазначили, що поки що Італія не затвердила шостий пакет військової допомоги, проте незабаром може це зробити.

За даними La Repubblica, на озброєнні Італії має п'ять батарей ЗРК SAMP-T, що діють. Також є одна навчальна батарея, яка не має пускової установки.

Виробник ЗРК SAMP-T - французько-італійська компанія Eurosam. Це наземна система класу «повітря-повітря». Дальність озброєння цілей цього ЗРК становить 80 км. За 10 секунд SAMP-T здатний випустити вісім ракет.





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