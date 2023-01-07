Казахи відкрили у Бучі "юрту незламності": як виглядає незвичайний пункт обігріву

Казахи відкрили у Бучі "юрту незламності": як виглядає незвичайний пункт обігріву

У Бучі на Київщині відкрили «юрту незламності», в якій є пункт обігріву на випадок блекауту.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Як повідомили у місцевій міськраді, незвичайний пункт обігріву запрацював за підтримки посольства Казахстану в Україні.

У день відкриття у юрті, незважаючи на похолодання, була тепла та дружня атмосфера, було смачно та музично-патріотично.

Людей пригощали пловом та гарячим чаєм із печивом, а виступала для присутніх гурт «Музичні діти Бучі».

Повідомляється, що юрту встановлено в мікрорайоні, який найбільше постраждав від воєнних дій.

Раніше повідомлялося, що у Бучі, яка була в російській окупації, працівники РАГС через часте відключення електроенергії реєструють шлюби в поліції.

Відповідне фото опублікував начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небітов.

"Працівники РАГС скористалися безперебійною роботою Бучанського відділення поліції Київщини та одружили молодят. Це вже друга пара, яка завдяки поліцейським обмінялася кільцями", – написав Небітов.


Юлия Александрова, politeka.net





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