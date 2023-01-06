Переміщення російської авіації на дальні аеродроми створює нові труднощі для Росії — британська розвідка

Переміщення російської авіації на дальні аеродроми створює нові труднощі для Росії — британська розвідка
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Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід Росії після ударів 5 і 26 грудня 2022 року. Тоді аеродром Енгельс зазнав обстрілу, а кілька літаків було пошкоджено.

Як зазначають в розвідці міністерства оборони Великої Британії, Росія, ймовірно, відповіла на ці інциденти загальним переміщенням літаків, особливо на аеродроми, розташовані далі від України.

Аналітики зазначають, що тактична російська авіація все ще зможе обстрілювати Україну крилатими ракетами повітряного запуску, оскільки ця зброя має радіус дії 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників

«Однак польоти з розпорошених місць додадуть додаткового навантаження на технічне обслуговування та ще більше скоротять обмежені льотні години, доступні на цих застарілих літаках», - вважають експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/G4pG7KAYGi

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/cZdm0e6yvF

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) January 5, 2023

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Ірина Знась, ZN.ua





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