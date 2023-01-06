Генерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні Білорусі

Кордон між нашими країнами зараз - це "суцільні завали та мінні поля", інформує ZN.ua.

Генерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні Білорусі
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Командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про захист Києва у випадку, якщо агресор наважиться на другу спробу наступу на місто. За його словами, ЗСУ розраховують зупинити ворога ще на білоруському кордоні, й зараз для цього ведуться відповідні роботи.

Під час телемарафону Павлюк розповів, що українська сторона постійно відстежує рух російських підрозділів у РБ, їх нові точки дислокації й полігони. Тож генерал вважає, що українське керівництво встигне попередили громадян в разі нової небезпеки.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу, - зазначає Павлюк. - Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо".

Військовий додав, що українсько-білоруський кордон зараз - це "суцільні завали та мінні поля". Тож ворогу знадобляться неабиякі зусилля, аби пройти через нього.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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