RAND: Втома США від України - це міф

Російська війна проти України перетікає вже в ще один рік. Тож велике стратегічне питання полягає в тому, чи справді американці і їхні союзники починають втомлюватися від цього конфлікту. Звісно, в ЗМІ з’являлися в статті, в яких неназвані чиновники США попереджали Київ про таку загрозу. Українці теж побоюються, що їхні західні партнери можуть втомитися від війни, і це можна зрозуміти.

Питання про те, чи західна підтримка України не випарується, часто з’являються в опитуваннях. Не виключено, що це була одна з головних причин, чому Володимир Зеленський в грудні приїхав у Вашингтон, вперше з початку війни залишивши територію своєї країни. Але наскільки реальна американська втома від війни? Експерти аналітичного центру RAND Corp Рафаель Коен і Гіан Джентайл переконані, що вона менше, ніж може здатися.

Вони пояснюють, що занепокоєння через втому США від війни спирається на низку опитувань, які виявили певне скорочення підтримки України серед виборців. Окремі дослідження, проведені Wall Street Journal, Chicago Council of Global Affairs і Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute виявили, що більшість американців все ще на боці України і вважають Росію агресором. Однак, зростає меншість - здебільшого це республіканці - яка вважає, що США надають надто багато допомоги і що війна надто дорого обходиться країні.

Коен і Джентайл пояснюють, що ці цифри потрібно розглядати в контексті. По-перше, з точки зору абсолютних показників, американська підтримка України залишається відносно твердою: на рівні 57% і вище, залежно від того, результати якого з опитувань оцінювати. Експерти вважають, що це надзвичайний факт, зважаючи на те, що війна триває вже майже рік. Також розбіжності в поглядах на війну прихильників двох партій - це теж не новина. Конфлікти включно з тими, які відбувалися у В’єтнамі, Іраку і Афганістані, часто на початку користувалися підтримкою обох таборів. Але з часом, коли початкові мотиви для інтервенції зникали з колективної пам’яті, партійний поділ знов чітко проявлявся.