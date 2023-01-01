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2023-01-01
Наказував обстрілювати авто на кільцевій дорозі Харкова: деталі справи командира ворожої БТГ
Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ. Їх товариші почали стріляти по своїх та жінках з Харкова, інформує
Один з окупантів, що відмовився стріляти по цивільних, за що його, як зазначають в Харківській ОП, покарали свої ж
Обласна прокуратура Харкова скерувала до суду вирок стосовно командира однієї з ворожих БТГ, який отримав підвищення просто перед 24 лютого, а після перетину кордону України влаштував розправу над людьми, що рятувалися від війни, намагаючись покинути Харків.
Оксана Коваль, ZN.ua