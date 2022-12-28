У Росії біля кордону з Україною сталася "бавовна" з військовою казармою: відео

У Ростовській області РФ у селищі Персіанівський, розташованому недалеко від українського кордону, вщент згоріла військова казарма.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Пожежа у 2-поверховій будівлі 150-ї мотострілецької дивізії розпочалася у вівторок, 27 грудня. Димом затягло всі довколишні вулиці. За словами одного з очевидців, вогнем знищено модульну будівлю штабу одного з полків, збудовану у 2016 році.