NYT: США намагаються задушити можливості Ірана постачати безпілотники Росії

Втім, ці зусилля зіштовхнулися з такими ж проблемами, як і американська боротьба з розвитком іранської ядерної програми, інформує ZN.ua.

Адміністрація Джо Байдена розгорнула широкі зусилля, націлені стримати можливості Ірану виробляти і постачати безпілотники Росії, які вона потім використовує у війні проти України. Ця кампанія нагадує багаторічну американську програму, метою якої було відрізати Тегеран від доступу до ядерних технологій.

Про це пише New York Times, журналісти якого провели інтерв’ю з розвідниками, військовими і чиновниками у сфері національної безпеки в США, Європі і на Близькому Сході. Співрозмовники видання описали розширену американську програму, покликану задушити іранські можливості виготовляти безпілотники, ускладнити для російської сторони завдання з проведення запусків «дронів-камікадзе» і забезпечити Київ необхідними засобами оборони для знищення таких апаратів.

Розмах зусиль став більш очевидним впродовж останніх тижнів. Вашингтон пришвидшив свої дії, націлені позбавити Іран доступу до західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які Тегеран продає Росії. Адже вивчення уламків збитих в Україні апаратів показало, що в них дуже багато технологічних розробок з Америки.

«Американські сили допомагають армії України завдавати удари по місцях, з яких запускають безпілотники. І це важке завдання, тому що росіяни постійно змінюють місця запуску: від футбольних полів до парковок. Американці поспішають з новими технологіями, які повинні попереджати завчасно про наближення роїв безпілотників, щоб підвищити шанси України їх збити за допомогою всього, що тільки є: від кулеметів до ракет», - пише видання.

Але всі ці зусилля зіштовхнулися з серйозними викликами. Позбавити Іран доступу до важливих запчастин для безпілотників виявилося так само важко, як і випадку компонентів для центрифуг впродовж останніх десятиліть, щоб не дозволити Тегерану збагачувати уран для ядерної бомби. Американські розвідники сказали New York Times, що іранці використовують в програмі з виробництва безпілотників свій досвід, який вони здобули в будівництві центрифуг. Вони шукають технології «подвійного призначення» на чорному ринку, щоб обійти експортний контроль.


Лесь Димань, ZN.ua





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