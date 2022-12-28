ISW порівняли ситуацію під Бахмутом зі становищем росіян під Херсоном у серпні

Ймовірно, просування російських військ під Бахмутом сповільниться найближчим часом, позаяк на цьому напрямку вони виснажилися, вважають експерти Інституту вивчення війни США . В останньому звіті ISW сказано, що ситуація там нагадує ситуацію під Херсоном у серпні.

Там також зазначають, що через великі втрати росіяни змушені використовувати малі штурмові групи - окремі загони. Така ж ситуацію у російських сил була в серпні під Херсоном, де вони деградували від батальйонних до ротних тактичних груп. Тоді використання малих груп означало, що російська сторона не може керувати великими з'єднаннями. Після цього наступ окупантів на цьому напрямку завершився.

Ще одна причина сповільнення росіян на бахмутському напрямку - дрифт особового складу та боєприпасів.

"Темпи просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, знизяться, якщо російські сили взагалі продовжать просування, якщо найближчим часом не надійдуть нові значні підкріплення та артилерійські снаряди", – підсумували аналітики.