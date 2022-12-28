РФ продовжить висувати претензії до Заходу, щоб посилити тиск на Україну — ISW

Кремль, ймовірно, продовжуватиме висувати свої претензії Заходу та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки, а також чинити тиск на Київ, аби схилити його до переговорів. Про це повідомляє ISW.

Кремль регулярно зображує Україну як «пішака» Заходу, якому бракує реального суверенітету, щоб усунути українських посадовців від майбутніх прямих переговорів і натомість покласти відповідальність за переговори з РФ на західних посадовців.

На думку аналітиків ISW, Кремль регулярно наголошує на своїх претензіях до Заходу через війну, а не на претензіях до самої України, щоб скористатися прагненням західних країн до переговорів і створити динаміку, за якої лідери Заходу відчуватимуть тиск. Таким чином Кремль намагається змусити їх піти на випереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

Кремль буде регулярно зображати українських чиновників як таких, що безглуздо затягують війну, повторюючи при цьому свої військові цілі. Москва намагається вплинути на західних лідерів, щоб вони чинили тиск на Україну і змусили її вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

За оцінками ISW, Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б привели до остаточного завершення війни проти України, а натомість прагне тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому переозброїтися і поповнити свою армію для подальших наступальних операцій проти України.

Крім того, Кремль все частіше залучає окремих військових блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі.