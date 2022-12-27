Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю
В протилежному випадку РФ може не стати.
Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс рекомендує Владіміру Путіну та росіянам повертатися до реальності, якщо вони хочуть зберегти свою країну. У своєму мікроблозі у Twitter він наголосив, що РФ потрібні перемовини, які стосуватимуться майбутнього не України, а самої федерації, інформує ZN.ua.
"Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності теперішньої Росії вже не буде. Їм потрібні переговори не про Україну, а про власну долю", - написав Лінкявічюс.
If Putin doesn't come back to reality and if #Russia doesn't come back to reality, in the new reality there won't be a current Russia anymore. They need negotiations not on Ukraine, but on their own destiny.