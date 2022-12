Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс рекомендує Владіміру Путіну та росіянам повертатися до реальності, якщо вони хочуть зберегти свою країну. У своєму мікроблозі у Twitter він наголосив, що РФ потрібні перемовини, які стосуватимуться майбутнього не України, а самої федерації, інформує ZN.ua .

"Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності теперішньої Росії вже не буде. Їм потрібні переговори не про Україну, а про власну долю", - написав Лінкявічюс.