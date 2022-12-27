Росія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідка

Вони направлені на штурм Бахмута і Сватового.

Росія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Впродовж останніх 48 годин бойові дії були зосереджені навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового у Луганську.

Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки.

Зокрема на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.

«Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність», - зазначають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 December 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) December 27, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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