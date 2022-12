Росія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідка

Впродовж останніх 48 годин бойові дії були зосереджені навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового у Луганську.

Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки.

Зокрема на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.

«Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність», - зазначають у британській розвідці.