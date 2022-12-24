Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС

Але кримчани не поспішають приєднуватися до армії агресора, інформує ZN.ua.

Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
© Getty Images

У тимчасово окупованому Криму проводиться прихована мобілізація до лав армії РФ з метою поповнити кількість особового складу. Росіяни намагаються популяризувати військову службу. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Наразі на тимчасово окупованому півострові тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Проте в публічно росіяни намагаються зробити службу в армії РФ популярнішою. Відтак обіцяють військовим отримання земельної ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву нагадують, що у разі, якщо вас примусово мобілізували до військових формувань окупантів, ви маєте змогу безпечно здатися в полон українським військовим.

"У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами телефону по гарячій лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84. Також, закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією. Ще не пізно здатися ЗСУ та не вчиняти воєнні злочини", - додали у ЦНС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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