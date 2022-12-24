Євродепутатку Єву Кайлі просять відпустити з-під арешту під електронний нагляд

Адвокати Єви Кайлі, грецької євродепутатки, затриманої у зв'язку з схемою хабарництва в Європейському парламенті, звернулися до бельгійського судді з проханням відпустити її під електронне спостереження.

Очікується, що рішення про те, чи слід її звільнити, буде ухвалено суддею у четвер після закритого судового засідання.

Андре Рісопулос, адвокат євродепутатки у Бельгії, сказав, що Кайлі активно співпрацює зі слідством. "Вона відкидає будь-які звинувачення у корупції на свою адресу", — додав він.

Кайлі та ще троє людей були звинувачені в корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації за те, що вони нібито брали готівку, дорогі подарунки, щоб вплинути на політику ЄС щодо таких країн, як Катар та Марокко.