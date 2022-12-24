Євродепутатку Єву Кайлі просять відпустити з-під арешту під електронний нагляд

Кайлі відкидає будь-які звинувачення у корупції на свою адресу, інформує ZN.ua.

Євродепутатку Єву Кайлі просять відпустити з-під арешту під електронний нагляд
© Національні збори Кувейту / Twitter

Адвокати Єви Кайлі, грецької євродепутатки, затриманої у зв'язку з схемою хабарництва в Європейському парламенті, звернулися до бельгійського судді з проханням відпустити її під електронне спостереження.

Очікується, що рішення про те, чи слід її звільнити, буде ухвалено суддею у четвер після закритого судового засідання.

Андре Рісопулос, адвокат євродепутатки у Бельгії, сказав, що Кайлі активно співпрацює зі слідством. "Вона відкидає будь-які звинувачення у корупції на свою адресу", — додав він.

Кайлі та ще троє людей були звинувачені в корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації за те, що вони нібито брали готівку, дорогі подарунки, щоб вплинути на політику ЄС щодо таких країн, як Катар та Марокко.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Якщо є щось, що не подобається Китаю у війні Росії в Україні, то це те, що Росія може її програти — експертЯкщо є щось, що не подобається Китаю у війні Росії в Україні, то це те, що Росія може її програти — експерт
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
У Німеччині заарештували співробітника німецької розвідки, який шпигунів на користь РосіїУ Німеччині заарештували співробітника німецької розвідки, який шпигунів на користь Росії
ВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-ГрановськогоВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-Грановського
Президента Української асоціації футболу Павелка заарештувано на два місяціПрезидента Української асоціації футболу Павелка заарештувано на два місяці
Пляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відеоПляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відео
Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблихНічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих
Херсонців просять зараз не повертатися з евакуаціїХерсонців просять зараз не повертатися з евакуації
У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"
Держзрада та корупція: ВАКС заочно арештував депутата ДеркачаДержзрада та корупція: ВАКС заочно арештував депутата Деркача
Окупанти арештували та задушили 56-річну жительку СкадовськаОкупанти арештували та задушили 56-річну жительку Скадовська
Ракетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблихРакетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблих
Последние новости
Подгружаем последние новости