В МЗС відповіли на звинувачення України у «спецоперації» з використанням Саакашвілі

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на закид грузинської влади про те, що повернення Саакашвілі до Грузії нібито було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну. В українському МЗС кажуть, що ніколи не втручалися у внутрішні справи Грузії. Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії, – написав Олег Ніколенко. – Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей».

Він повторив заклик до грузинської влади надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

«Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування», – додав Ніколенко.