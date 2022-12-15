У Києві попрощалися з колишнім речником "Правого сектора": фоторепортаж

15 грудня у Володимирському Соборі у Києві відбулося прощання з журналістом, активістом та колишнім речником організації "Правий сектор" Артемом Скоропадським, інформує Апостроф .

Про це повідомляє фотокореспондент Роман Пєтушков.

Друга частина прощання з багаторічним представником "Правого сектора" пройшла на Майдані Незалежності.

Попрощатися з Артемом прийшли його рідні, друзі, знайомі та колеги-журналісти.

Також на церемонії прощання були й товариші з організації "Правий сектор".

Артем Скоропадський багато років працював прессекретарем "Правого сектора". Також він був активним учасником Революції Гідності.

Відомо, що саме за бажанням журналіста його провели в останню путь з Майдану.

За інформацією з відкритих джерел, Артем Скоропадський боровся з хворобою шлунку та проходив регулярну терапію.

Попри це, надалі брав участь у патріотичному русі – писав статті, книжки, організовував акції та був головним редактором журналу.