Тільки одна людина може перевести війну в Україні на дипломатичний шлях – Зеленський

Президент розповів, за яких умов це може статися.

Тільки одна людина може перевести війну в Україні на дипломатичний шлях – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що тільки одна людина може забезпечити початок дипломатичного врегулювання війни РФ проти України – російський глава Владімір Путін. Для цього він має вивести свої війська до державних кордонів України, встановлених у 1991 році, наголосив Зеленський у інтерв’ю The Economist.

“Якщо він (Путін – ред.) зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити”, – заявив глава нашої держави.

Він додав, що чим швидше РФ закінчить своє вторгнення в Україну та визнає трагічну помилку, “тим надовше російський президент убезпечить своє життя й життя свого оточення”.

Зеленський також виступив проти заморожування війни. Спираючись на досвід восьмирічної окупації росіянами частин Донецької та Луганської областей, він пояснив, що таке рішення лише допоможе загарбникам стати сильнішими й підготуватися до нових наступів.


Максим Царук, ZN.ua





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