Росію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиці

СБ ООН

Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили в Конгресі резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести росію зі складу Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє видання Foreign Policy, знайоме із текстом резолюції.

Двопартійна Гельсінська комісія, яка в жовтні закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу рф як постійного члена Ради безпеки, пропонує Конгресу визнати, що вторгнення росії в Україну порушує цілі та принципи ООН, а також просить уряд вжити заходів щодо обмеження її прав в ООН.

У резолюції Конгресу, текст якої надали Стів Коен та Джо Вілсон, йдеться, що росія кричуще порушила Статут ООН. Ставиться під сумнів її право займати місце в Раді безпеки з огляду на організовані на окупованих територіях України псевдореферендуми, скоєння воєнних злочинів, брязкання ядерною зброєю та створення ризиків для світової продовольчої безпеки.

Росія, ООН

У Статуті ООН немає положень про виключення постійного члена Ради безпеки. Але країну можуть повністю виключити з ООН – для цього буде потрібна більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї, включаючи одноголосну згоду самого Радбезу.

Існує також ідея, підтримана деякими юристами, суть якої полягає в тому, щоб оскаржити статус росії як наступниці місця СРСР у Раді безпеки.

Радбез ООН


Алексей Ионов, politeka.net





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