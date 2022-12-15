Росію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиці

Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили в Конгресі резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести росію зі складу Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє видання Foreign Policy , знайоме із текстом резолюції.

Двопартійна Гельсінська комісія, яка в жовтні закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу рф як постійного члена Ради безпеки, пропонує Конгресу визнати, що вторгнення росії в Україну порушує цілі та принципи ООН , а також просить уряд вжити заходів щодо обмеження її прав в ООН .

У резолюції Конгресу, текст якої надали Стів Коен та Джо Вілсон, йдеться, що росія кричуще порушила Статут ООН . Ставиться під сумнів її право займати місце в Раді безпеки з огляду на організовані на окупованих територіях України псевдореферендуми, скоєння воєнних злочинів, брязкання ядерною зброєю та створення ризиків для світової продовольчої безпеки.

У Статуті ООН немає положень про виключення постійного члена Ради безпеки. Але країну можуть повністю виключити з ООН – для цього буде потрібна більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї, включаючи одноголосну згоду самого Радбезу.

Існує також ідея, підтримана деякими юристами, суть якої полягає в тому, щоб оскаржити статус росії як наступниці місця СРСР у Раді безпеки.